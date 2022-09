Giornate della Salute, 19 professioni in piazza a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 30 SET - Visite, controlli e screening gratuiti: professioni sanitarie protagoniste a Napoli nelle Giornate della Salute organizzate dall'1 al 2 ottobre in Piazza del Plebiscito. Le diciannove professioni sanitarie afferenti all'Ordine dei tecnici sanitari di Radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e prevenzione, per tre giorni indosseranno il camice bianco nei gazebo e negli stand allestiti nel villaggio della Salute.

L'Ordine presieduto da Franco Ascolese sarà inoltre a disposizione di cittadini ed iscritti per fornire informazioni e orientamento sulle 19 professioni rappresentate.

All'ombra di Palazzo Reale effettueranno screening sanitari, visite e controlli gratuiti per tutti i cittadini che vorranno usufruirne. Ci saranno anche corner informativi sul ventaglio delle possibilità di cura e prevenzione offerto dai professionisti della Salute, in ambulatorio, in ospedale o a domicilio, per la prevenzione e il controllo delle principali malattie croniche. Tra i protagonisti della tre giorni i Tecnici sanitari di Radiologia medica, gli Assistenti sanitari, i Tecnici sanitari di laboratorio biomedico, i Tecnici audiometristi, i Tecnici audioprotesisti, i Tecnici ortopedici, i Dietisti, i Tecnici di neurofisiopatologia, i Tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, gli Igienisti dentali, i Fisioterapisti, i Logopedisti, i Podologi, gli Ortottisti - assistenti di oftalmologia, i Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (Tnpee). E ancora i Tecnici della riabilitazione psichiatrica, i Terapisti occupazionali, gli Educatori professionali e i Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. L'Ordine delle Professioni sanitarie sarà in piazza dunque con tutti i professionisti delle 19 discipline aderenti e con il suo presidente Franco Ascolese che ha accolto l'invito del sindaco di Napoli di partecipare all'iniziativa. Vari team di professionisti si cimenteranno in quelli che sono i più comuni e specifici ambiti di competenza attinenti alle 19 professioni rappresentate.

Ai cittadini saranno offerte consulenze gratuite: i professionisti Tecnici sanitari di Laboratorio biomedico effettueranno il dosaggio dell'emoglobina glicosilata (utile per il monitoraggio del diabete e predire i rischi vascolari essa correlata). In pista anche la campagna di sensibilizzazione "Il sorriso vien mangiando" con Dietisti-Igienisti dentali impegnati a educare e motivare ad un corretto rapporto con il proprio corpo. I Fisioterapisti daranno indicazioni e consigli sullo screening posturale e la valutazione posturale e fisioterapica per la prevenzione degli squilibri posturali.

Assicurati inoltre esami di Fisioterapia dermatofunzionale per la prevenzione e valutazione delle cicatrici post chirurgiche.

Spazio anche per gli Ortottisti che saranno in piazza per effettuare screening visivi dell'ambliopia per bambini e della maculopatia per gli adulti. Fari puntati poi sul progetto "Parti con il piede giusto" grazie al quale durante le giornate della Salute i podologi ricercheranno le cause dei fastidi e dolori che impediscono la corretta deambulazione e che sono causa di lesioni ai tendini alle articolazioni e di malattie della sedentarietà assicurando valutazioni ispettive, funzionali e baropodometriche. tutti gli altri professionisti saranno disponibili ai gazebo per dispensare informazioni per quanto di loro competenza. (ANSA).