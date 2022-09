Fisco: commercialisti Roma, male durata processo tributario

(ANSA) - ROMA, 30 SET - La durata del processo "è uno dei problemi principali della giustizia tributaria: in base agli ultimi dati disponibili, infatti, la durata media nazionale del giudizio tributario è di 650 giorni in primo grado e di 1080 giorni in secondo grado, dobbiamo chiederci se la riforma, peraltro lodevole per molti aspetti, sia realmente efficace per ridurre i tempi della giustizia tributaria". A dirlo il presidente dell'Ordine dei commercialisti di Roma Giovanni Battista Calì, dal palco del convegno nazionale dell'Ungdcec (Unione giovani dottori commercialisti), che si chiude oggi, nella Capitale. (ANSA).