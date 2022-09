Energia: Cna,risultati deludenti dal vertice dei ministri Ue

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Cna esprime delusione per i risultati del vertice europeo dei ministri dell'energia che "non corrispondono alle attese del sistema produttivo e delle famiglie. L'intesa sulle misure per raffreddare i prezzi del gas e dell'energia - spiega in una nota - è un accordo politico che dovrà tradursi in misure concrete mentre le imprese devono ormai sopportare livelli di prezzi energetici che non possono più assorbire e convivere con l'incertezza sulle forniture.

La mancanza di coesione a livello comunitario su interventi efficaci favorisce fughe in avanti di singoli Stati membri con il serio rischio di provocare squilibri e asimmetrie nel mercato unico, indebolendo le capacità di risposta da parte dell'Unione europea". (ANSA).