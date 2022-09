Cina: Pmi manufatturiero di settembre sale a sorpresa a 50,1

(ANSA) - PECHINO, 30 SET - L'indice Pmi manifatturiero ha segnato in Cina a settembre un inatteso rialzo a 50,1, da 49,4 di agosto e contro le attese degli analisti di 49,6, entrando in fase espansiva per la prima volta in tre mesi grazie al miglioramento della catena degli approvvigionamenti e dell'allentamento dei lockdown della 'tolleranza zero' al Covid.

Alla ripresa dell'attività produttiva, secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica, si è contrapposta una frenata dell'indice Pmi non manifatturiero che, sempre a settembre, ha accusato una flessione a 50,6, contro 52,6 di agosto, testando i minimi degli ultimi 4 mesi. Il Pmi Composite, che combina i dati manifatturiero e non manifatturiero, è calato ai minimi degli ultimi 4 mesi a 50,9 (da 51,7).

Di diverso tenore l'indice Pmi manifatturiero generale sponsorizzato dalla rivista Caixin: a settembre è sceso a 48,1, da 49,5 di agosto, fino trovare i minimi da maggio. A segnalare una situazione complessa c'è il sottoindice sulla fiducia, attestatosi ai minimi da novembre 2019, scontando soprattutto i timori sui nuovi focolai di Covid-19. (ANSA).