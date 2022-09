Pmi: commercialisti, opportunità lavoro da risoluzione crisi

(ANSA) - ROMA, 29 SET - La risoluzione della crisi d'impresa "è un'opportunità di lavoro per la categoria? Più di ieri, il commercialista, che era attore protagonista della riforma fallimentare" lo è anche adesso, alle prese con il nuovo Codice, "perché è la figura più idonea a poter applicare la norma".

Parola del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, parlando nella giornata di apertura del convegno nazionale dell'Ungdcec (Unione giovani dottori commercialisti), che si svolge all'Auditorium Parco della Musica, a Roma. Ma, ha aggiunto il vertice dei professionisti, "le opportunità diventano tali quando ci sono azioni che le guidano. Essenziale - ha sottolineato - è un'azione di tipo formativo per giovani e meno giovani", così come secondo de Nuccio questa materia dovrà dare lo 'sprint' alle aggregazioni, perché "sempre più spesso siamo e saremo seduti insieme ai 'cugini' avvocati". (ANSA).