Job Film Days, Cna porta i diritti violati in Iran

(ANSA) - TORINO, 29 SET - "l Job Film Days sono stati l'occasione per sottolineare l'importanza del lavoro autonomo in Italia e per rivendicarne la centralità nello sviluppo economico italiano, con una particolare attenzione verso il ruolo e il contributo delle donne imprenditrici".

Lo sottolinea la Cna Torino, che per il secondo anno consecutivo sponsorizza, il festival e presenta il film Woods girls -A duet for a dreams di Azadeh Bizargiti (Iran, Rep. Ceca, 2021, 75', doc). Prima della proiezione c'è stato un minuto di silenzio in memoria di Mahsa Amini, la 22enne massacrata dalla "polizia religiosa" di Teheran per non aver indossato il velo islamico in modo "corretto".

"Cna Torino si è sempre schierata e sempre si schiererà dalla parte dei diritti delle donne, dei giovani, dei lavoratori, dei cittadini. La scelta di rappresentare il mondo dell'artigianato e del lavoro autonomo attraverso questo film iraniano è diventata di grande attualità per la cronaca di queste settimane ci impone di far dare nuovo significato a questa proiezione" spiega il presidente Nicola Scarlatelli.

