Fonti Ue,price cap a tutto import gas radicale e rischioso (2)

"Non escludiamo nulla ma applicarlo nel breve termine comporta rischi. Dietro alla lettere dei 15 Paesi ci sono le differenti posizioni dei Paesi membri tra chi, per motivi geografici, è meno o più dipendente dal punto di vista energetico. La nostra missione è trovare misure che siano efficaci per tutti i Paesi", spiegano le stesse fonti. Per l'Ue i rischi di un price cap generalizzato e allo stesso livello a tutti il porterebbe, tra l'altro, anche ad una possibile aumento della domanda, con conseguenze sulla sicurezza delle forniture. Inoltre il tetto sarebbe molto probabilmente raggiunto in tutti gli Stati "e verrebbe a mancare quell'incentivo di mercato che ora permette il trasferimento di gas tra gli Stati Ue", si sottolinea ancora.