Fisco: Fratoianni, in Spagna giustizia sociale e buonsenso

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "In Spagna il governo di socialisti e Podemos per fronteggiare la crisi riduce le tasse ai redditi fino a 21mila euro l'anno e introduce una "tassa di solidarietà" sui patrimoni superiori ai 3 milioni fino al 2024, che riguarderà solo 23mila persone e produrrà un gettito di 1,5 miliardi all'anno. Annunciando inoltre l'aumento delle tasse per le multinazionali. C'è poco da dire. È un principio semplice, chi ha di più dia di più. Sì chiama giustizia sociale, buonsenso. "Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni dell'Alleanza Verdi Sinistra.

"Perché è così che si aiutano milioni di famiglie in difficoltà, tra bollette, - prosegue il leader di Sinistra Italiana- prezzi alle stelle e salari stagnanti. D'altronde è quello che abbiamo sempre sostenuto e proposto." "Purtroppo ho paura che anche il prossimo governo nel nostro Paese - conclude Fratoianni - vorrà scaricare il peso della crisi sempre sui più deboli. Dovremo fare di tutto per impedirlo." (ANSA).