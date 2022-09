Electrolux: in calo vendite,16 giorni Cig a Susegana

(ANSA) - SUSEGANA, 29 SET - Il calo delle vendite stimato al 10% a livello europeo e la contrazione della produzione di 80 mila pezzi sugli 860 mila programmati per il 2022 hanno portato la direzione di Electrolux Italia a chiedere, e ottenere, alle organizzazioni sindacali un accordo per l'introduzione nelle prossime settimane di altri 16 giorni di Cassa integrazione nell'impianto di Susegana (Treviso).

Lo comunicano le rappresentanze sindacali interne (Rsu) precisando che con il nuovo pacchetto le giornate di Cig raggiungeranno le 22 da inizio anno.

E' stata invece respinta la richiesta dell'azienda di optare per ulteriori giornate di ferie. La direzione, sostengono i delegati sindacali, avrebbe anche annunciato l'intenzione di non rinnovare gli oltre 200 contratti a termine in scadenza nei prossimi cinque mesi. (ANSA).