Confindustria Brescia in visita a Udine, al vaglio sinergie

(ANSA) - UDINE, 29 SET - Udine è la seconda provincia italiana per valore dell'export di prodotti siderurgici, preceduta soltanto da Brescia, ma escludendo dalle esportazioni totali quelle relative ai tubi e ai prodotti della prima trasformazione dell'acciaio, il capoluogo friulano precede Brescia di oltre 100 milioni. E' anche alla luce di questi dati, emersi dai rilievi statistici Istat del 2021, che Confindustria Udine ha accolto oggi nel capoluogo friulano una delegazione di imprenditori di Confindustria Brescia, guidata da Marco Capitanio, presidente della Piccola Industria.

"Questo incontro - hanno convenuto i rappresentanti di Confindustria Udine e Confindustria Brescia - non è stata soltanto l'occasione per consolidare la conoscenza reciproca, ma può pure rappresentare l'inizio di un percorso condiviso di collaborazione con prospettive sinergiche molto interessanti".

A ricevere la delegazione diversi imprenditori friulani, tra cui la vicepresidente dell'associazione Anna Mareschi Danieli, e i vicepresidenti con delega alla Piccola Industria, Massimiliano Zamò, e all'Innovazione Dino Feragotto. Mareschi Danieli ha riassunto i punti di forza dell'industria della provincia di Udine, soffermandosi sul settore metalmeccanico friulano - "colonna portante della nostra manifattura assieme ai comparti legno-arredo e alimentare" - che, sulla base dell'indagine congiunturale elaborata dall'Ufficio Studi dell'associazione degli industriali, nel 2021 ha fatto registrare un aumento annuo del 7,1% della produzione. Nel 1/o semestre 2022 la produzione si è confermata pressoché in linea con il livello raggiunto nello stesso periodo dello scorso anno. L'industria siderurgica, inoltre, ha segnato nel 2021 un forte rimbalzo tendenziale, +17,8% e anche il primo semestre ha mantenuto un'intonazione positiva. (ANSA).