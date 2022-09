Camera commercio, contributi per tirocini estivi

(ANSA) - BOLZANO, 29 SET - La Camera di commercio di Bolzano concede contributi alle imprese con meno di 20 dipendenti che hanno permesso ai giovani di svolgere un tirocinio di almeno un mese nell'estate 2022. Ogni impresa può richiedere il contributo per massimo tre tirocinanti. In totale sono stati stanziati 120.000 euro di sovvenzioni. Le richieste di contributo vanno presentate entro il 1° novembre 2022.

La Camera di commercio di Bolzano favorisce l'introduzione dei giovani alla vita lavorativa quotidiana e concede, perciò, contributi per tirocini estivi. Questi devono essere stati svolti da studenti e studentesse delle scuole superiori e professionali nell'ambito di convenzioni con l'azienda e il servizio Mercato del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano.

Sono ammessi i tirocini estivi effettuati tra il 01/06/2022 e il 30/09/2022 e della durata minima di un mese intero. Possono richiedere i contributi tutte le aziende con meno di 20 dipendenti. Il totale dei contributi concessi dalla Camera di commercio è di 120.000 euro. La sovvenzione ammonta a 500 euro per tirocinante e viene erogata all'azienda. Ogni impresa può richiedere il contributo al massimo per tre tirocinanti.

"Le piccole imprese rappresentano la colonna portante dell'economia altoatesina. Il presente bando vuole sostenere le aziende con meno di 20 dipendenti che offrono tirocini estivi agli studenti e alle studentesse. È importante che i giovani abbiano l'opportunità di fare esperienze lavorative pratiche già durante gli studi", sottolinea il Presidente della Camera di commercio di Bolzano Michl Ebner. (ANSA).