Maltempo: v.presidente Confindustria in aziende Casine Ostra

(ANSA) - OSTRA, 28 SET - "Siamo vicini alle aziende e alle famiglie per quello che è successo. Sono state vissute dai territori giornate complicate e complesse, però sono contento di essere qui in visita per vedere che le aziende sono ripartite o stanno ripartendo: questo è frutto della tenacia dei marchigiani". Così il vice presidente nazionale di Confindustria Alberto Marenghi, in visita oggi ad alcune aziende a Casine di Ostra (Ancona) colpite dall'alluvione del 15 settembre scorso, ha osservato a proposito dello scenario di devastazione che si è presentato ai suoi occhi, ma anche delle le operazioni di pulizia e ripristino in corso per poter ripartire.

"Sono rimasti i danni materiali - continua - ma mi ha colpito di più la voglia degli imprenditori e dei loro collaboratori che in quei giorni e quelle ore hanno fatto di tutto per salvaguardare se stessi, le loro abitazioni e le loro aziende". Marenghi ha visitato la ditta Isma Color e la Cavallari Group, che da sole hanno danni per circa 2,5 milioni di euro. Era accompagnato da Pierluigi Bocchini, presidente di Confindustria Ancona.

"Ci sono danni per centinaia di milioni - ha riferito Bocchini - solo per quanto riguarda le aziende industriali con cui siamo in contatto: tanti macchinari sono da buttare, i magazzini erano pieni di materie prime, componenti o prodotti finiti che stavano per partire verso i clienti. Senza poi considerare la produzione persa: avremo altri danni per le aziende che sono bloccate e che non possono continuare a lavorare". (ANSA).