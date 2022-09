Istat: Unc, cala fiducia, subito nuovo Governo

(ANSA) - ROMA, 28 SET - L'Unione nazionale dei consumatori commenta il calo della fiducia registrato dall'Istat a settembre chiedendo che il prossimo Governo sia varato al più presto e agisca per frenare l'impatto sulle famiglie dell'aumento dei prezzi a partire dal gas.

"Dopo il rimbalzo tecnico di agosto, prosegue la discesa della fiducia dei consumatori dovuta al caro bollette, al carovita e alla caduta del Governo Draghi - afferma il presidente, Massimiliano Dona - evidentemente gli italiani non si sono fatti incantare da tutte le promesse fatte in campagna elettorale dai partiti e al momento non sperano in un futuro migliore per il nostro Paese. Non per niente precipitano sia i giudizi che le attese sulla situazione economica dell'Italia, così come le attese per la famiglia. Ora urge che il nuovo Governo sia varato al più presto e che intervenga subito contro l'inflazione galoppante e il gas alle stelle". (ANSA).