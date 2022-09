Istat: Coldiretti, giù fiducia per maxi bollette e rincari

(ANSA) - ROMA, 28 SET - L'annunciato arrivo delle maxi bollette di luce e gas a partire da 1 ottobre contribuisce a far calare la fiducia di consumatori e imprese preoccupati dei nuovi rincari in arrivo nell'autunno caldo. E' quanto afferma la Coldiretti, in riferimento all'indice del clima di fiducia dei consumatori e delle imprese dell'Istat a settembre. In difficoltà anche il sistema produttivo con intere filiere costrette a lavorare in perdita per l'aumento dei costi di produzione, sui quali pesa anche l'incertezza sugli andamenti futuri che impedisce la programmazione.

Di fronte ad una situazione insostenibile è proprio l'agroalimentare italiano a scendere per primo in piazza nella nuova legislatura venerdì 30 settembre a Milano, con migliaia di contadini con animali e prodotti tipici al seguito. A guidare la protesta, assieme al presidente Ettore Prandini, ci saranno giovani agricoltori, allevatori e pastori provenienti dalle diverse regioni, che vedono messo a rischio il proprio futuro, con vanghe, campanacci e balle di fieno, tra flash mob e provocazioni. (ANSA).