Istat: Codacons, calo fiducia atteso, rischi per economia

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Il calo dell'indice di fiducia per consumatori e imprese a settembre "non sorprende" il Codacons che sottolinea come fosse "ampiamente atteso, considerata la grave situazione attuale" chiedendo al nuovo Governo di "correre ai ripari".

"L'inflazione alle stelle, il caro-bollette e il perdurare della guerra in Ucraina - spiega il presidente Carlo Rienzi in una nota - sono tutti elementi che hanno letteralmente affossato le aspettative dei consumatori e la fiducia delle imprese, portando l'indice di riferimento ai valori più bassi da oltre un anno. Il vero pericolo ora è rappresentato dai consumi, perché in un contesto di scarsa fiducia e di prezzi e tariffe in costante crescita le famiglie saranno portate inevitabilmente a ridurre la spesa e rimandare gli acquisti, con enormi danni per l'economia nazionale. Il nuovo Governo deve correre ai ripari, adottando subito misure in grado di contrastare efficacemente la crescita dei prezzi al dettaglio e bloccare le tariffe dell'energia". (ANSA).