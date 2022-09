Inps:Aiello,attacco Lollobrigida a Tridico fondato sul nulla

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Le accuse mosse da Francesco Lollobrigida di Fratelli d'Italia nei confronti del presidente dell'INPS Pasquale Tridico sono sconcertanti. Senza sapere minimamente di che cosa sta parlando, Lollobrigida ha definito 'un blitz per occupare poltrone' quello che in realtà è un interpello per la rotazione triennale dei dirigenti interni dell'Istituto, una procedura amministrativa prevista dalla legge e dell'Autorità nazionale anticorruzione. Si tratta di un chiaro quanto sguaiato attacco politico fondato sul nulla nei confronti di una persona e di un ente che durante la pandemia hanno svolto un enorme lavoro per garantire la stabilità sociale del Paese.

Di inopportuno qui c'è solo l'atteggiamento intimidatorio di Lollobrigida e del suo partito". Lo afferma il deputato del Movimento 5 Stelle Davide Aiello. (ANSA).