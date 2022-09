Inps: da luglio taglio 2 punti contributi dipendenti

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Per il periodo di paga da luglio a dicembre 2022 l'esonero dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti con una retribuzione imponibile nel complesso non superiore a 2.692 euro al mese passa da 0,8 punti percentuali a due. Lo ricorda l'Inps con un messaggio nel quale fornisce ulteriori indicazioni per la corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile e le istruzioni operative per i datori di lavoro. La legge di bilancio 2022 aveva previsto per i lavoratori dipendenti, con esclusione del lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali di 0,8 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Con il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori è stata innalzata a 2 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.

La norma si applica - scrive l'Inps - " ai singoli rapporti di lavoro dipendente e l'esonero in trattazione può trovare applicazione a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre 2022, del rateo di tredicesima". In pratica per il periodo considerato i lavoratori dipendenti al di sotto di questa soglia di retribuzione pagheranno un'aliquota del 7,19% invece che una del 9,19%. (ANSA).