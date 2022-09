Industria: Istat, fatturato luglio -0,1% mese, +16,3% anno (2)

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, scrive l'Istat, a luglio gli indici destagionalizzati del fatturato segnano aumenti congiunturali per i beni strumentali (+3,6%) e per i beni di consumo (+0,3%), mentre si registrano flessioni per l'energia (-3,4%) e per i beni intermedi (-2,2%).

Su base tendenziale gli indici corretti per gli effetti di calendario riferiti ai raggruppamenti principali di industrie registrano incrementi tendenziali assai marcati per l'energia (+56,0%), più contenuti per i beni intermedi (+17,3%), i beni di consumo (+14,4%) e quelli strumentali (+8,0%). Tutti i settori di attività economica mostrano una crescita in termini tendenziali con un picco per Coke e prodotti petroliferi raffinati (+59,8%), ad eccezione dei mezzi di trasporto (-5,7%).

Nei primi sette mesi dell'anno si registra un aumento del fatturato dell'industria del 19,9% rispetto allo stesso periodo del 2021 con un aumento consistente per l'energia (+60,7%). Nei sette mesi l'indice generale al netto dell'energia segna un +17,5%. Guardando ai settori di attività economica nei primi sette mesi si registrano aumenti significativi per i prodotti petroliferi (+62,8%) e per le attività estrattive (+46,3%) ma anche per l'industria del legno, carta e stampa con un +32,4%.

