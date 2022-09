Contrabbando: 1.274 'e-cig' sequestrate da Gdf a Chioggia

(ANSA) - VENEZIA, 28 SET - La Guardia di Finanza di Venezia ha sottoposto a ispezione oltre 20 negozi di sigarette elettroniche (e-cig) nell'area di Chioggia, sequestrando 1.274 apparecchi e 8.000 millilitri di liquidi da inalazione ritenuti di contrabbando e sprovvisti del contrassegno di Stato.

Il prodotto sequestrato è equivalente a un quantitativo di circa 46 chilogrammi di tabacco. Sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Venezia quattro soggetti per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, e 11 titolari di esercizi commerciali sono stati segnalati all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'applicazione di sanzioni amministrative fino ad un massimo di 450.000 euro.

Un'altra segnalazione all'Agenzia è stata fatta per l'emissione di un provvedimento di chiusura dell'esercizio e per la sospensione della licenza per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese. (ANSA).