Confesercenti, fiducia giù, a rischio 2,5 mld consumi

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Con il calo della fiducia per le famiglie e le imprese registrate dall'Istat a settembre sono a rischio nel prossimo trimestre 2,5 miliardi di consumi. Lo sostiene la Confesercenti che, commentando i dati diffusi dall'Istat di oggi, sottolinea il rischio per il 2023 di un ritorno dei consumi a livello 2016.

"L'incertezza sul prossimo futuro - scrive l'associazione degli esercenti in una nota - sta mettendo in difficoltà anche famiglie e consumi: senza un'inversione di tendenza, la spesa potrebbe calare nel prossimo trimestre di 2,5 miliardi rispetto ai tre mesi precedenti. Un ulteriore fattore negativo per le imprese e per l'economia, che rende sempre più concreto il rischio di entrare in una fase recessiva. La riduzione del potere d'acquisto si tradurrà in una brusca frenata dei consumi: secondo nostre stime, a fine 2023 continuerebbero a mancare 28,6 miliardi rispetto ai livelli di spesa pre-pandemia, un passo indietro di sette anni ai consumi del 2016". "A nostro avviso, si legge, la priorità del nuovo esecutivo - che auspichiamo si formi in tempi brevi - dovrà essere quella di trovare un meccanismo per porre un tetto agli aumenti delle tariffe di gas e luce, come annunciato in altri Paesi, per uscire finalmente dall'emergenza". (ANSA).