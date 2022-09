Confesercenti, fiducia giù, a rischio 2,5 mld consumi (2)

(ANSA) - ROMA, 28 SET - La forte caduta del clima di fiducia sia per i consumatori che per le imprese che si traduce in un vero e proprio crollo per quelle dei servizi di mercato con sette punti in meno - sottolinea la Confesercenti - "è indice di un pericoloso avvitamento in negativo della situazione economica. La Nadef che sta per uscire, per quanto in formula ridotta e senza gli aspetti programmatici di competenza del nuovo governo, sancirà purtroppo questo quadro di crisi, con un deciso ridimensionamento della crescita per il prossimo anno, inferiore al punto percentuale".

Il nuovo Parlamento - prosegue la nota - "è chiamato ad agire ed assumere decisioni fondamentali per fronteggiare questa fase critica per le imprese e le famiglie, schiacciate dal peso dei costi energetici. E le disponibilità 'extra' accumulate dai consumatori durante il covid - che avevano contribuito alla ripresa dei consumi dello scorso anno - si stanno, purtroppo, erodendo. Nel periodo gennaio-luglio 2022, l'incremento dei depositi delle famiglie si è fermato all'1,2%, meno della metà del 2,5% segnato tra gennaio e luglio 2021. La riduzione del potere d'acquisto si tradurrà in una brusca frenata dei consumi". "A nostro avviso, conclude l'associazione, la priorità del nuovo esecutivo dovrà essere quella di trovare un meccanismo per porre un tetto agli aumenti delle tariffe di gas e luce, come annunciato in altri Paesi, per uscire finalmente dall'emergenza". (ANSA).