Confcommercio, cala fiducia, scenario incerto e preoccupante

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Il deterioramento registrato dal clima di fiducia delle famiglie e delle imprese nel mese di settembre era largamente atteso ed è legato alle preoccupazioni a fronte dell'inflazione e del rischio di calo per i consumi. Lo sottolinea la Confcommercio in una nota con la quale commenta i dati diffusi oggi dall'Istat sulla fiducia di consumatori e imprese.

"La ripresa delle attività ed il ritorno alla normalità, dopo un periodo estivo in cui le famiglie si sono orientate al recupero di attività e comportamenti fortemente penalizzati negli ultimi due anni, si legge, hanno fatto emergere con grande chiarezza i timori e le incertezze derivanti dalla riduzione del potere d'acquisto attuale e prospettico dovuto alle tensioni inflazionistiche. Le famiglie segnalano crescenti preoccupazioni sull'andamento futuro dell'occupazione e dei prezzi, elementi che potrebbero spingere a comportamenti molto prudenti in materia di consumi, soprattutto quelli non obbligati".

"Si conferma - conclude l'associazione - la suggestione di una prossima entrata in recessione della quale, ad oggi, la caratteristica più problematica appare la durata piuttosto che l'intensità". (ANSA).