Camere Commercio: Fiola, tentativo strumentale da associazioni

(ANSA) - NAPOLI, 28 SET - "Devo registrare l'ennesimo tentativo strumentale da parte di associazioni datoriali, alcune delle quali non rappresentate in seno al Consiglio, di delegittimare l'attività della Camera di Commercio di Napoli".

Lo sostiene, in una nota, il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, dopo che diverse associazioni, in una nota congiunta, hanno parlato di assenza di confronto.

"Ricordo che una di esse, in occasione dell'ultima tornata elettorale, per evitare i controlli incrociati, prima presentò e poi ritirò la candidatura, ma vigileremo anche su questo - spiega - Da 4 anni continuo a leggere le stesse falsità, ma è noto che la mia visione del mondo e del lavoro non si spingono a soffermarmi su questioni non dirimenti. È bene far sapere però che la conoscenza dello Statuto e dei regolamenti è necessaria per potersi esprimere. È chiaro che da chi è stato surrogato per non aver mai partecipato alle riunioni del Consiglio e oggi si è ritrovato nuovamente nella condizione di potersi sedere su quella poltrona per una procedura che definire singolare è poco, non posso aspettarmi la necessaria competenza. Come ad esempio il numero di sedute minime annuali del consigli che sono 4 e non 6. Oppure l'accenno al aumento del 20% del diritto camerale (circa 7 euro a impresa) che è un provvedimento nazionale e che vincola l'utilizzo delle risorse alla realizzazione di progetti di Unioncamere nazionale".

"È troppo comodo parlare di mancanza di coinvolgimento e di confronto quando non si risponde alle convocazioni per le riunioni, forse per crearsi un alibi e per poter poi dar sfogo alla fantasia? Senza contare, ad esempio, che abbiamo creato una commissione speciale affidando la presidenza a rappresentanti delle opposizioni che per tutta risposta si sono dimessi - conclude - Da quando siamo stati chiamati alla guida dell'ente abbiamo rimesso al centro le imprese. Abbiamo restituito attraverso bandi pubblici e non con operazione opache o addirittura prive di ogni consistenza, decine di milioni di euro. Questa è la nostra visione e non mi sorprende che non sia compreso da chi continua a guardare questa realtà con una prospettiva inaccettabile e che contrastiamo con forza". (ANSA).