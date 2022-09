Camere Commercio: a Napoli approvato assestamento bilancio 2022

(ANSA) - NAPOLI, 28 SET - Il Consiglio della Camera di Commercio di Napoli ha approvato a maggioranza l'assestamento del Bilancio del 2022: ai 10 milioni di euro già previsti ne sono stati aggiunti altri 20, recuperati da avanzi e parte del patrimonio, che saranno impiegati per la realizzazione di bandi a favore delle imprese. Questo stanziamento, si legge in una nota, pone la Camera di Commercio di Napoli "tra le prime in Italia per capacità di spesa a favore delle aziende".

In apertura si è proceduto con il giuramento di otto nuovi consiglieri, che riportano il parlamentino della Camera a 33, rappresentativi delle forze economiche sociali del territorio.

"Non era scontato che si riuscisse entro i termini stabiliti a definire questo documento, ritorna così l'ordinarietà della governance dell'Ente - sottolinea il presidente Ciro Fiola - Come annunciato adesso provvederemo a definire i bandi a sostegno delle imprese, anche e soprattutto per rispondere alla crisi per i costi dell'energia che stanno mettendo in enorme difficoltà il comparto". (ANSA).