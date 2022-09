Brasile: partito Lula assicura, se vinciamo nessun aumento fisco

(ANSA) - SAN PAOLO, 28 SET - Nel caso di un nuovo governo Lula in Brasile, non ci sarà alcun aumento del carico tributario, ma una diversa composizione fiscale. Lo assicura Guilherme Mello, consulente economico del Pt, la formazione di sinistra di cui Luis Ignacio Lula da Silva è leader. Si legge sui media locali.

Mello non ha divulgato i dettagli del programma economico, ma in linea generale dovrebbe conciliare sostenibilità fiscale, ripresa degli investimenti pubblici e aumento della spesa sociale. (ANSA).