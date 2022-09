Intesa: 4 mln con garanzia Sace per progetti "green" Savno

(ANSA) - VENEZIA, 27 SET - Intesa Sanpaolo ha stanziato 4 milioni di euro, assistiti dalla Garanzia Green di Sace, per finanziare progetti di crescita sostenibile della società "Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale" (Savno) di Conegliano (Treviso), legati agli investimenti 2022-2025 dell'azienda, che opera nel trevigiano.

L'operazione rientra nel piano più ampio di Intesa Sanpaolo di supporto agli investimenti delle aziende nella transizione ambientale e negli obiettivi legati al Pnrr.

L'investimento prevede obiettivi di miglioramento Esg (Environmental, Social, Governance) per l'ammodernamento dei centri di raccolta presenti sul territorio e la realizzazione di oltre una decina di nuovi, che permetteranno il conferimento di rifiuti in maniera sicura ed efficiente aumentando la percentuale di recupero. Verranno inoltre acquistati nuovi autocarri per la raccolta dei rifiuti, alimentati a biometano, in linea con gli obiettivi societari di incentivo dell'economia circolare.

L'operazione rientra nell'ambito della convenzione green con Intesa Sanpaolo, nella quale Sace interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle Pmi che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile. (ANSA).