Inps: parte la rotazione per 40 incarichi di dirigenti

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Rotazione degli incarichi interni per 40 posizioni di dirigente dell'Inps a tre anni dall'ultimo ricambio. Nei prossimi dieci giorni - secondo un messaggio pubblicato oggi dall'Istituto - i dirigenti potranno inviare la manifestazione di disponibilità per queste funzioni utilizzando la procedura informatica accessibile dal sito intranet dell'Istituto. "Per esigenze organizzative connesse alla necessità di conferire tutti, con la medesima decorrenza, gli incarichi di livello dirigenziale generale e non generale, anche al fine di assicurare la più ampia partecipazione alla procedura di interpello per tutte le posizioni previste - scrive l'Istituto - all'adozione dell'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto farà seguito l'avvio delle procedure di attribuzione di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale".

La gran parte degli incarichi saranno affidati a dirigenti generali dell'Istituto ora in altre funzioni. L'interpello comunque è rivolto anche ai dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche. La manifestazione di interesse e disponibilità per i posti funzione da parte di questi soggetti dovrà pervenire entro dieci giorni da oggi. (ANSA).