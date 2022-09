Inps: Lollobrigida (Fdi), Tridico tenta di occupare poltrone

(ANSA) - ROMA, 27 SET - "A urne chiuse e con un risultato oramai acclarato, che nei prossimi giorni vedrà la formazione di un nuovo governo, c'è da parte del presidente Inps un nuovo tentativo di occupare poltrone con un blitz. Oggi pomeriggio, infatti, sembra essere inusualmente convocato il Consiglio di amministrazione. L'Inps guidata da Tridico, in questi anni, non si è distinta per la capacità di affrontare i grandi temi del lavoro e dei controlli sulle degenerazioni del reddito di cittadinanza ed è gravissimo che il presidente dell'Istituto di previdenza voglia procedere, adesso, ad occupare nuove poltrone senza attendere l'insediamento del nuovo Parlamento". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

"Fratelli d'Italia chiede ai ministri competenti e al presidente Draghi di intervenire per fermare questa grave forzatura. FDI agirà in ogni modo per verificare se sussistono comportamenti contrari a norme e regole, atteggiamenti che, dal punto di vista politico e istituzionale, sono certamente inopportuni". (ANSA).