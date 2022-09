Inps: 46,8% famiglie con Rdc-Pdc ha un solo componente

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Quasi la metà delle famiglie con il Reddito o la pensione di cittadinanza (553.380 su 1.182.308 ) ha un solo componente: è quanto emerge dalle tabelle dell'Osservatorio Inps sul Reddito di cittadinanza secondo le quali la misura contro la povertà è erogata invece a 74.998 famiglie con almeno cinque componenti (il 6,34%). Il dato è il risultato della scala di equivalenza e del reddito iniziale considerato che penalizza le famiglie numerose. Le famiglie con sei o più componenti con il reddito di cittadinanza sono 21.738 per 139.612 persone coinvolte e un importo medio a nucleo di 718,88 euro. Le famiglie con cinque componenti beneficiarie della misura sono 53.260 per 266.300 persone coinvolte e 733,93 euro di importo medio a nucleo. L'importo medio della misura per i single è pari a 453,45 euro. (ANSA).