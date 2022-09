Epicode e Opening Future insieme per competenze digitali pmi

(ANSA) - TORINO, 27 SET - Epicode, società edu-tech tra le più in crescita in Europa, e Opening Future, progetto congiunto di Google Cloud, Intesa Sanpaolo e Noovle (società del gruppo Tim specializzata nel cloud, che opera nell'ambito di Tim Enterprise) collaboreranno per lo sviluppo di un progetto di reskilling completamente gratuito e dedicato alle pmi italiane.

L'obiettivo è quello di formare 60 manager e dipendenti pmi, di qualsiasi industry, sulle competenze di base per trattare, sviluppare e analizzare i dati, attraverso un corso online.

Il corso dal 24 ottobre, erogato nell'arco di sei settimane, avrà una durata di 88 ore. I quattro moduli previsti consentiranno ai partecipanti di approfondire le tematiche relative alla raccolta dei dati, alla loro quantificazione, misurazione, analisi e rappresentazione. Potenziare le competenze digitali e tecnologiche in ambito dati, considerati di fatto i protagonisti dell'era digitale, permetterà di acquisire strumenti utili per prendere decisioni di business più data-driven, comprendere i processi aziendali e intercettare i bisogni reali dei clienti.

"Il Data Reskill Program è il nostro contributo alla riduzione del digital gap delle pmi italiane e al Sistema Paese in generale" afferma a Ivan Ranza, ceo di Epicode. "Mentre è evidente che le competenze sui dati saranno l'elemento chiave per affrontare la competizione globale (il 46% delle aziende ha raggiunto risultati migliori inserendo la figura del data leader), dall'altra parte solo il 18% delle pmi italiane ha inserito figure dedicate nel proprio organico. Lo sviluppo di queste competenze tecniche e analitiche è indispensabile per il nostro tessuto imprenditoriale e, di conseguenza, per l'economia del nostro Paese. Per questo come Epicode stiamo lanciando programmi di Reskilling verticali, flessibili ed efficaci per aiutare le imprese a cogliere tutte le opportunità offerte dal digitale e non perdere nessun treno". (ANSA).