Energia: Istat, quasi 70 miliardi di deficit in 8 mesi

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Nei primi otto mesi dell'anno, il deficit energetico dell'Italia raggiunge, in valore assoluto, quasi i 70 miliardi; nello stesso periodo, il disavanzo commerciale supera i 20 miliardi, a fronte di un avanzo di oltre 33 miliardi dei primi otto mesi del 2021. È quanto afferma l'Istat nella nota sul commercio estero con i paesi extra europei.

In particolare ad agosto il disavanzo commerciale italiano con i paesi extra Ue è pari a -5,79 miliardi, a fronte di un avanzo di 1,29 miliardi dello stesso mese del 2021. Il deficit energetico raggiunge, in valore assoluto, i 9,86 miliardi (era pari a -3,43 miliardi un anno prima). L'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici si riduce dai 4,73 miliardi di agosto 2021 ai 4,07 miliardi di agosto 2022. (ANSA).