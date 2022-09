Elezioni: Confartigianato, subito la questione energetica

(ANSA) - CAGLIARI, 27 SET - "La speranza è che i deputati e i senatori della Sardegna, nuovi e riconfermati, possano tenere sempre ben presente le richieste delle imprese, dei lavoratori e dei territori. Alle elette e agli eletti va il nostro augurio e il nostro in bocca al lupo per il lavoro da svolgere nel prossimo quinquennio, che possa ripartire da un tessuto imprenditoriale, quello delle piccole e medie realtà, che rappresenta il 99,4% del sistema economico e che dà lavoro al 65,3% degli occupati. In tutto questo è imprescindibile affrontare immediatamente la crisi energetica che rischia di cancellare gran parte delle attività produttive". E' questo il primo commento di Maria Amelia Lai e Daniele Serra, presidente e segretario di Confartigianato Imprese Sardegna, al risultato delle elezioni politiche appena concluse e che hanno visto vincitrice la coalizione di centrodestra.

"Nei prossimi giorni - proseguono Lai e Serra - cominceremo a incontrare tutti i rappresentanti sardi al Parlamento che vorranno intraprendere con noi un dialogo collaborativo e di costruzione di un percorso che veda le attività produttive sempre al centro di ogni ragionamento di sviluppo in Italia e in Sardegna. Le aziende che rappresentiamo hanno bisogno di un forte interesse da parte dei parlamentari: questo lo vogliamo ribadire".

Secondo Confartigianato "servono interventi immediati e altrettanto rapide riforme strutturali per riportare i prezzi dell'energia sotto controllo e scongiurare un'ecatombe di attività contro il caro energia sono impegnate oltre 25mila imprese artigiane, con i loro 73mila addetti, pari a oltre il 24% degli occupati delle realtà del settore, che rischiano una pesantissima frenata produttiva se non una fermata definitiva.

Da settembre 2021 a oggi queste hanno pagato per l'energia elettrica 425milioni di euro in più rispetto all'anno precedente". (ANSA).