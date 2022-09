Dl aiuti ter: Abi, nuova circolare su misure e garanzia Sace

(ANSA) - ROMA, 27 SET - L'Abi ha inviato alle banche associate una circolare sulle principali misure del Decreto legge "Aiuti ter", in specifico quelle per favorire l'accesso al credito delle imprese in relazione al caro energia.

Nel decreto legge è previsto che la Sace possa rilasciare gratuitamente le garanzie "SupportItalia" previste dall'articolo 15 Decreto "Aiuti".

Vi sono poi modifiche, in parte, alle condizioni di ammissibilità alla garanzia SupportItalia e all'importo massimo garantito, a copertura del fabbisogno di liquidità, che potrà essere elevato fino a 25 milioni di euro.

È anche prevista la gratuità per le garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia per le Pmi, nella misura massima dell'80% dell'importo del finanziamento, in favore di tutti i soggetti beneficiari (indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione del Fondo), in analogia a quanto previsto per la garanzia rilasciata da Sace.

L'efficacia di queste misure è subordinata all'approvazione della Commissione europea.

Nel Decreto legge è previsto l'aumento, da 35.000 euro a 62.000 euro, dell'importo massimo garantibile della copertura che Ismea rilascia.

Inoltre, sono previsti dei contributi, sotto forma di credito d'imposta - cedibili -, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. (ANSA).