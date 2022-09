Professioni: ingegneri Treviso, i tecnici utili ai tribunali

(ANSA) - ROMA, 26 SET - "La figura del tecnico forense non è ancora molto nota", eppure si tratta di "un professionista che fornisce risposte scientifiche a problemi di carattere legale, e il nostro progetto è quello di creare eventi formativi e occasioni d'incontro tra quanti operano in ambito giudiziario: tecnici, avvocati, magistrati. La materia, infatti, "è molto complessa e serve per questo un approccio multidisciplinare e interdisciplinare": ad esprimersi così il presidente dell'Ordine degli ingegneri di Treviso, Eva Gatto, nel corso di un evento nella città veneta. Secondo il vertice della categoria tecnica trevigiana, è "fondamentale promuove la condivisione dei metodi scientifici dell'ingegneria per l'analisi di problematiche tecniche all'interno di procedimenti penali, civili ed amministrativi, auspicando con questo di poter contribuire a una migliore amministrazione della giustizia e ad una più diffusa legalità", si legge in una nota. (ANSA).