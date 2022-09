Bonus 200 euro: Inps, autonomi potranno chiederlo fino 30/11(2)

(ANSA) - ROMA, 26 SET - L'inps, a seguire, evidenzia che i richiedenti del bonus, al 18 maggio 2022, devono "essere già iscritti alla gestione autonoma, essere titolari di partita Iva attiva, aver versato almeno un contributo nella Gestione d'iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022)", mentre "per coadiuvanti e coadiutori la titolarità della partita Iva e il versamento contributivo ricadono sulla posizione del titolare della posizione aziendale". Analogamente, poi, si legge nella nota, "per i soci/componenti di studi associati, la titolarità della partita Iva dovrà essere riscontrata in capo alla società/studio associato presso cui operano". E, infine, per fruire della prestazione è necessario che - sempre alla data del 18 maggio 2022 - gli interessati non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti. (ANSA).