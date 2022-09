++ Ocse:inflazione Eurozona cala al 6,2% in 2023,Italia al 4,7%

(ANSA) - PARIGI, 26 SET - L'inflazione in IItalia calerà dal 7,8% del 2022 al 4,7% del 2023: è quanto emerge dalle prospettive economiche intermedie dell'Ocse presentate oggi a Parigi. Nell'Eurozona, l'inflazione dovrebbe passare dall'8,1% di quest'anno al 6,2% del prosssimo anno. Per il G20, la stima è di 8,2% per il 2022 e 6,6% per il 2023. (ANSA).