Welfare e sviluppo sostenibile, focus all'Unimol

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 SET - 'Nuovi paradigmi e nuovi modelli d'azione: dal globale al locale e ritorno'. E' il tema del seminario internazionale in programma nei giorni 28 e 29 settembre all'Università del Molise, nella Sala 'Enrico Fermi' della Biblioteca d'Ateneo in viale Manzoni a Campobasso, a cura del Dipartimento di Economia. La prima giornata si aprirà alle 15 con gli indirizzi augurali e di benvenuto delle autorità accademiche, per poi avviare i lavori con le relazioni dedicate ai temi del welfare per lo sviluppo sostenibile, con una panoramica sui modelli territoriali, nazionali e internazionali.

Il 29 settembre, a partire dalle 10, si tornerà ai temi centrali del primo giorno con ulteriori approfondimenti, ma ci sarà spazio anche per alcuni spunti storici legati allo sviluppo locale e globale, oltre che un focus sul ruolo della mobilità giovanile nelle trasformazioni della comunità, e sul binomio, essenziale, tra Pubblica amministrazione e sviluppo locale.

(ANSA).