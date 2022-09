Vietnam, il tessile deve diventare verde per esportare in Europa

(ANSA) - HANOI, 24 SET - Le aziende vietnamite del settore del tessile, dell'abbigliamento e delle calzature in pelle devono migliorare la sostenibilità della loro produzione per esportare i propri prodotti nell'Unione Europea. Un settore, riporta il quotidiano Vietnam Plus, che dall'inizio dell'anno ha intensificato le azioni nella lotta al fast fashion, ai rifiuti tessili e alla distruzione dei tessili invenduti e vuole garanzie che la produzione avvenga nel pieno rispetto dei diritti sociali.

"L' Europa è un mercato chiave tradizionale per le industrie tessili e calzaturiere del Vietnam, in particolare con l'accordo di libero scambio Unione Europea-Vietnam (Evfta), che ha prodotto un incremento del 25-28% delle esportazioni rispetto all'anno precedente, portando il fatturato del settore al 30% del valore totale delle esportazioni" ha detto Phan Thi Thanh Xuan, vicepresidente e segretario generale dell'Associazione vietnamita Cuoio Calzature e Borse. Xuan ha aggiunto che per soddisfare i requisiti del mercato europeo, le imprese locali devono migliorare la qualità delle proprie risorse umane e degli impianti di produzione, impiegando energia pulita e tecnologie verdi.

Secondo Vu Duc Giang, presidente dell'Associazione vietnamita Tessile e abbigliamento, investire nella tecnologia è fondamentale per contrastare i problemi di deficit di manodopera, oltre che i problemi ambientali, per i quali già il numero di imprese tessili che utilizzano energia pulita, solare in particolare, è salito al 60-65%.

Gli esperti hanno affermato che, per garantire una crescita sostenibile delle esportazioni a lungo termine e soddisfare gli standard europei sulla protezione ambientale, saranno fondamentali gli incentivi a sostegno delle industrie e dei centri di approvvigionamento di materiali, in modo da incoraggiare gli investimenti delle imprese private e delle agenzie a gestione statale. (ANSA).