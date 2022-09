Elezioni: Cgia, nuovo Governo dovrà trovare subito 40 mld

(ANSA) - VENEZIA, 24 SET - Il nuovo Governo dovrà trovare entro il prossimo 31 dicembre almeno 40 miliardi di euro, 5 dei quali per estendere fino a fine anno gli effetti contro il caro-energia, introdotti con il decreto Aiuti ter, e altri 35 per consentire, attraverso la prossima legge di bilancio, che alcuni provvedimenti introdotti dal Governo Draghi non decadano con l'avvio del nuovo anno.

Lo sottolinea l'Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia), secondo il quale "sarà quasi impossibile mantenere, almeno nei primi 100 giorni, le promesse elettorali annunciate in questi ultimi due mesi come, ad esempio, la drastica riduzione delle tasse, la riforma delle pensioni, il taglio del cuneo fiscale.

Senza contare che se il nuovo inquilino di Palazzo Chigi vorrà intervenire con ulteriori provvedimenti per mitigare il caro-energia saranno necessari altri 35 miliardi per ridurre di almeno la metà i rincari che si sono abbattuti quest'anno su famiglie e imprese".

Non sarà inoltre facile, secondo gli artigiani mestrini, trovare le tutte le risorse per confermare l'anno venturo molti provvedimenti introdotti dal governo Draghi: quasi 15 miliardi di euro per rinnovare nel primo trimestre le misure contro il caro energia del decreto Aiuti ter; almeno 8,5 miliardi per indicizzare le pensioni; almeno 5 per il rinnovo del contratto del pubblico impiego; 4,5 per lo sconto contributivo del 2% dei dipendenti con reddito fino a 35 mila euro; 2 di spese indifferibili. (ANSA).