Elezioni: Cgia, nuovo Governo dovrà trovare subito 40 mld (2)

(ANSA) - VENEZIA, 24 SET - "Il pericolo che l'economia del nostro Paese stia scivolando lentamente verso la stagflazione - aggiunge Paolo Zabeo, coordinatore dell'Ufficio studi - è molto elevato. Uno scenario che potrebbe verificarsi l'anno prossimo anche in Italia, così come già è successo nella seconda metà degli anni '70 del secolo scorso. Gli effetti della guerra in Ucraina, l'aumento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici rischiano, nel medio periodo, di spingere l'economia verso una crescita pari a zero, con una inflazione che si avvierebbe a toccare le due cifre".

Secondo la Cgia, con la misura dell'aumento dei tassi di interesse, "operazione già in corso che provocherà la diminuzione della massa monetaria in circolazione", l'Italia "registrerebbe un deciso incremento del costo del debito pubblico. Altresì, bisognerebbe intervenire simultaneamente almeno su altri due versanti: in primo luogo, attraverso la drastica riduzione della spesa corrente e, in secondo luogo, con il taglio della pressione fiscale, unici strumenti efficaci in grado di stimolare i consumi e per questa via alimentare anche la domanda aggregata di beni e servizi. Operazioni, queste ultime, non facili da applicare in misura importante, almeno fino a quando - conclude la nota - non verrà rivisto il Patto di Stabilità a livello europeo". (ANSA).