Turismo: Unioncamere, il Veneto piace ai giovani stranieri

(ANSA) - VENEZIA, 23 SET - È straniero, giovane, ama la cultura e gli eventi, ma quando arriva in Veneto scopre anche le bellezzenaturali con escursioni e gite. Si muove in compagnia, ha un reddito medio o medio-alto e per la suavacanza nella nostra regione spende circa 68 euro al giorno, oltre a viaggio e alloggio. È l'identikit delturista emerso dal 2/o report di analisi economico territoriale curato da Isnart - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche per Unioncamere regionale, per comprendere lo stato di ripresa del sistematuristico veneto post pandemia.Il report è stato presentato in Camera di Commercio di Verona nel corso dell'evento "DestinazioneVeneto: il turismo nell'era della discontinuità", che ha approfondito strategie e strumenti intersettorialidi analisi, grazie ai contributi del dirigente area valorizzazione ecosistemi turistici e culturali Isnart PaoloBulleri e del ricercatore Alberto Bazzucchi, di Claudio De Monte Nuto del Consorzio Starting4, di StefanMarchioro della Direzione regionale Turismo con l'Osservatorio regionale del turismo federatoe di alcuni operatori del settore."Come sistema camerale, che è naturale luogo di incontro e dialogo tra PubblicaAmministrazione, imprese e operatori economici e sociali, stiamo lavorando a fi anco delleimprese del turismo sulla cultura del dato, perché è fondamentale per conoscere, programmaree gesti re - ha sottolineato in apertura Valentina Montesarchio, Vice Segretario Generale diUnioncamere del Veneto - e siamo impegnati ad accompagnare gli ITS nello sviluppo dicompetenze professionali rispondenti alle esigenze di questo momento".

(ANSA).