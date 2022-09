Pmi: Ancl (consulenti), Decreto trasparenza può danneggiarle

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Le disposizioni del Decreto trasparenza sono contraddittorie e incerte, e rischiano di offuscare l'attività delle imprese. Le disposizioni contenute nel provvedimento hanno creato il caos e gli organi preposti non hanno ancora adempiuto a renderlo operativo, per esempio non istituendo la banca dati, che a tutti gli effetti è fantasma".

Lo afferma il presidente dell'Associazione nazionale consulenti del lavoro (Ancl), Dario Montanaro, che annuncia: "Abbiamo deciso di intervenire attraverso il nostro ufficio legale per tutelare i consulenti del lavoro associati e le imprese clienti, colpiti dalle sanzioni illegittime del decreto in violazione della direttiva europea, che impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive assolutamente non in linea con quanto previsto dal testo normativo italiano", si chiude la nota.

(ANSA).