Pil: Istat, reddito famiglie +3,7% in 2021,aumentano consumi

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Nel 2021 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici italiane ha segnato un aumento del 3,7% in valori correnti e del 2,1% in termini di potere d'acquisto. Lo comunica l'Istat spiegando che il contestuale aumento dei consumi privati (+6,9%), ha generato una flessione della propensione al risparmio delle famiglie passata al 13,1% dal 15,6% del 2020. L'attività di investimento in abitazioni ha segnato una decisa accelerazione del 28,4%. (ANSA).