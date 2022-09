Pil: Istat; Coldiretti, scende solo in agricoltura (-1,3%)

(ANSA) - ROMA, 23 SET - In controtendenza all'andamento generale, il valore aggiunto cala solo per l'agricoltura e la pesca che fanno registrare una riduzione dell'1,3%. E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento ai dati Istat per il 2021 con un tasso del Pil in volume in aumento del 6,7% per l'intera economia.

In sofferenza il settore primario che vede aggravare la situazione di difficoltà nel 2022 per effetto della siccità e dell'esplosione dei costi di produzione, dall'energia ai fertilizzanti, dalle macchine agli imballaggi fino ai mangimi per alimentare il bestiame. Il risultato, ricorda la Coldiretti, è che oltre 1/3 delle aziende (34%) è costretto a lavorare in una condizione di reddito negativo, mentre il 13% è in una situazione critica da portare alla cessazione dell'attività. In agricoltura si registrano infatti aumenti che vanno dal +170% dei concimi al +90% dei mangimi al +129% per il gasolio fino al +300% delle bollette per pompare l'acqua per l'irrigazione dei raccolti. Il rincaro dell'energia, conclude la Coldiretti, si abbatte poi sui costi di produzione come quello per gli imballaggi, dalla plastica per i vasetti dei fiori all'acciaio per i barattoli, fino al legno per i pallet da trasporti e alla carta per le etichette, che incidono su diverse filiere, dalle confezioni di latte, alle bottiglie per olio, succhi e passate, alle retine per gli agrumi ai barattoli smaltati per i legumi.

(ANSA).