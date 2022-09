Investire in Belgio, Pmi protagoniste all'ambasciata d'Italia

(ANSA) - BRUXELLES, 23 SET - Le pmi italiane protagoniste a Bruxelles. Con una iniziativa di diplomazia economica tutta centrata sulle opportunità di investimento in Belgio - e in particolare nelle Fiandre -, l'Ambasciata d'Italia nella capitale belga, insieme all'Agenzia per il commercio e gli investimenti della Regione fiamminga (Fit) e all'ufficio locale Ice - ha raccolto numerose imprese nostrane attive nei vari settori di interscambio tra Italia e in Belgio. Obiettivo: rilanciare ulteriormente le esportazioni italiane all'estero che, nel caso del Belgio, hanno già assistito ad un incremento del 32% nei primi mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021.

Il Belgio e l'Italia, ha ricordato l'ambasciatore Francesco Genuardi, sono stati i protagonisti nel 2021 di un davvero significativo interscambio commerciale che ha raggiunto quota 40 miliardi e reso i due Paesi rispettivamente sesto paese fornitore e cliente, il 70% del quale derivante proprio dagli scambi con la regione fiamminga grazie alle attività che gravitano attorno al Porto di Anversa e quelle derivanti dai distretti chimico-farmaceutici.

A portare la loro testimonianza, imprese italiane quali Grimaldi - che ha effettuato un ingente investimento al porto di Anversa - e Granstudio, attiva nel settore della ricerca e della progettazione del design delle auto e altri tipi di veicoli.

