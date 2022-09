Imprese: Sace promuove incontro con grandi società estere

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Facilitare l'incontro tra fornitori italiani e grandi buyer esteri alla ricerca di tecnologie di qualità per investire nei propri piani di sviluppo e crescita.

E' l'obiettivo che si è data Sace in occasione dell'evento Gastech 2022, favorendo l'incontro tra sei grandi imprese, provenienti da tutto il mondo, impegnate in progetti di transizione energetica, e circa 80 aziende italiane della filiera dell'energia. I meeting hanno coinvolto società straniere che fatturano, complessivamente, oltre 34 miliardi di dollari: la brasiliana Braskem, l'uzbeka Enter Engineering, le turche Çalik, Enka e Tupras e la mediorientale Gulf Cryo.

L'obiettivo, spiega Sace in una nota, "è stato facilitare il coinvolgimento di imprese italiane del settore dell'energia nei progetti attuali e potenziali di grandi attori globali, alle prese con le sfide della transizione energetica, alcuni dei quali hanno già una consolidata collaborazione con Sace".

Iniziativa che si inserisce nella più ampia attività di business matching di Sace che, negli ultimi quattro anni, "ha realizzato in Italia e all'estero circa 90 incontri con 4.000 imprese italiane, la maggior parte delle quali Pmi". (ANSA).