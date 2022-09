Germania: Pmi a settembre ai minimi due anni

(ANSA) - MILANO, 23 SET - L'economia del settore privato tedesco scivola sempre più in contrazione con l'aumento dei costi energetici che si fa sentire a settembre. L'Indice di produzione composita PMI è ai minimi di oltre 2 anni a 45,9 punti. Commentando i dati Phil Smith, Economics Associate Director presso S&P Global Market Intelligence ha detto: "L'economia tedesca sembra destinata a contrarsi nel terzo trimestre, e con il PMI che mostra la flessione in aumento a settembre e gli indicatori previsionali del sondaggio peggiorano anche le prospettive per il quarto trimestre". (ANSA).