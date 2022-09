Fisco: Di Maio, dobbiamo passare da 4 a 3 scaglioni di Irpef

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Vogliamo senza dubbio riprendere in mano la riforma dell'Irpef e per i lavoratori dipendenti e autonomi. Nell'ultima legge di Bilancio siamo scesi da 5 a 4 scaglioni e abbiamo abbassato la percentuale dell'aliquota. Ora dobbiamo fare un altro passaggio da 4 a 3 scaglioni per fascia di reddito e diminuire ancora questa percentuale". Lo afferma Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico, in un'intervista a Formiche.net. (ANSA).