Fisco: commercialisti, ok Tar Puglia su visto di conformità

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Piena condivisione" viene espressa dal Consiglio nazionale dei commercialisti rispetto alle motivazioni con le quali il TAR della Puglia ha ribadito che l'attività di apposizione dei visti di conformità sulle dichiarazioni e comunicazioni fiscali è riservata alle professioni ordinistiche (dottori commercialisti, ragionieri commercialisti e consulenti del lavoro). In particolare, recita una nota, il Tar "fonda la sentenza su un principio incontrovertibile, ovvero che il Legislatore è pienamente legittimato a riservare attività a professionisti dei quali sia "comprovata la professionalità e siano oggetto di controllo disciplinare", ribadendo che essi, in quanto iscritti ad un ordine, "hanno, in primis, superato un esame di stato o conseguito una laurea abilitante alla professione e, in secundis, per quanto maggiormente rileva, nella misura in cui sono iscritti ad un albo (invero vigilato da uffici ministeriali) sono soggetti a pregnanti obblighi deontologici, al controllo sullo svolgimento corretto e regolare dell'attività professionale e al potere disciplinare esercitato dall'ordine o collegio di appartenenza". Il presidente del Consiglio nazionale Elbano de Nuccio afferma che "i commercialisti sono tenuti anche a precisi obblighi formativi annuali e ad assicurare la propria attività, peraltro in via specifica per quanto attiene all'apposizione dei visti di conformità"; inoltre, va avanti, "quanto affermato dal Tar pugliese rappresenta un importante conferma che ribadisce quanto è scolpito nel quadro normativo, ovvero che le professioni ordinistiche rappresentano un presidio di affidabilità di cui lo Stato può e deve servirsi, in via esclusiva, nell'interesse generale". Anche per questo, si chiude la nota, "tra gli obiettivi del Consiglio nazionale c'è proprio quello di istituzionalizzare il ruolo dei commercialisti, quali certificatori dell'esistenza dei presupposti per accedere a benefici pubblici, siano essi diretti o sotto forma di crediti di imposta". (ANSA).