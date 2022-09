Energia: Legacoop-Ipsos, 2 italiani su 3 riducono consumi (2)

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Il protrarsi dell'aumento dei costi e dei prezzi ci ha condotto sull'orlo di una nuova crisi che è già sociale", commenta il presidente di Legacoop Mauro Lusetti.

"Lo vediamo - prosegue - dalla asimmetria con cui l'impatto degli aumenti colpisce i bilanci delle famiglie, con i ceti più esposti che stanno già tirando la cinghia. Il calo dei consumi, e la gelata della fiducia dei cittadini, anticipano un contraccolpo sul sistema produttivo che le nostre imprese cooperative intravvedono all'orizzonte. Occorrono politiche pubbliche di emergenza e coraggiose - spiega Lusetti - perché il rischio è quello di un pericoloso avvitamento economico e sociale".

Quanto ai prodotti alimentari il sondaggio Legacoop-Ipsos evidenzia un aumento medio della frequenza di acquisto del 27% nei discount (47% al Sud, 48% nel ceto popolare) e dell'1% nei mercati rionali o centrali. Netto poi il giudizio negativo (espresso da 7 italiani su 10), sulla shrinkflation, ovvero la pratica, messa in atto da alcune aziende, di ridurre la quantità di prodotto contenuto in una confezione per mantenerne fermo il prezzo: quattro italiani su dieci (il 43%) la considerano una vera e propria truffa ai danni dei consumatori, tre su dieci (il 32%) la considerano una presa in giro dei consumatori. (ANSA).